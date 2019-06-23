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Kim, Trump'tan 'çok güzel' mektup aldı

Pyongyang yönetimi, Washington'dan gelen mektubu okuyan Kim'in memnuniyet duyduğunu ve Trump'ın cesaretini takdirle karşıladığını bildiriyor

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23/06/2019

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Kim, Trump'tan 'çok güzel' mektup aldı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığı duyuruldu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde Kim'in, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtildi.

Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedildi.

Trump'ın cesaretini takdirle karşılayan Kim, mektubun içeriği üzerinde düşüneceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı.

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TAGS: Kim, Trump’tan ’çok güzel’ mektup aldı, habrer, kıbrıs,
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