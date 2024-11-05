Alkollü mama skandalında rahatsızlanan ve yaşamını yitiren 20 günlük Mihrimah Toymuradowa'nın annesi Güneş Tekin, sosyal medyada paylaştığı mesajıyla ihmallerin hesabını sordu. "Kimin ihmali varsa tutuklayın, en tepeden en aşağıya kadar," diyerek tepkisini dile getiren anne Tekin, adalet arayışını sürdürdüğünü vurguladı.

Tekin, "Eğer susarsak bu bebeğin elleri yakamızda..." ifadeleriyle yaşadığı acıyı ve kızının ölümünde sorumluluğu olanların cezalandırılmasını istedi.

Yetkililere çağrıda bulunan anne, olayın tüm sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti