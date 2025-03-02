Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Kaçırıldığını Söyledi, Polis Soruşturma Başlattı!

Limasol’da 16 yaşındaki bir genç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını ve cep telefonunun çalındığını iddia etti.

Alithia gazetesi, Limasol’da 16 yaşındaki bir gencin Rum polisine giderek, Cuma gecesi bir büfenin önünde beklerken yanına yanaşan bir aracın içerisindeki kişiler tarafından kaçırıldığını iddia ettiğini yazdı.

Habere göre söz konusu genç, şahısların kendisini zorla araca bindirdiklerini, uzak bir bölgeye götürdükleri ve kendisini darp ederek cep telefonunu çaldıklarını belirtti.

Gazete, polisin soruşturmasının sürdüğünü de aktardı.