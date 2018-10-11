Kimlik kartı sahteleyen iki kişi tutuklandı

Polis bültenine göre, ağustos ve eylül ayları içinde Gazimağusa’da A.T.(E-46) ve A.K.(E-46), A.K. adına kimlik kartı almak için başka bir şahıs adına düzenlenen kimlik kartındaki fotoğrafı çıkarıp, A.K.’nin fotoğrafını yapıştırdı.

Olayın ortaya çıkmasıyla söz konusu iki kişi resmi evrak sahtelemekten tutuklandı.

ATM’DE UNUTULAN CEP TELEFONU ÇALINDI

Girne’de dün öğleden sonra bir ATM cihazı üzerinde unutulan cep telefonu çalındı, olayla ilgili zanlı görülen bir kişi tutuklandı.

Polis, Serkan Kartal’ın dün saat 15.30 sıralarında, İskenderun Caddesi’ndeki ATM cihazı üzerinde unuttuğu cep telefonunun çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma neticesinde zanlı görülen C.K. (E-37) tutuklandı.