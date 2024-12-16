Kimliksizler Derneği'nden hak çağrısı

Dernek Başkanı Can Azer, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden vatandaşlık alamayan çocuklar için hak mücadelesi verdiklerini belirtti.

10 BİN ÇOCUK VE AİLESİ MAĞDUR

Mevcut yasaların, karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmesini engellediği ve bunun yaklaşık 10 bin kişiyi mağdur ettiği vurgulandı.

BİLGİ EDİNME VE KAMUOYU BASKISI: KİMLİKSİZLER DERNEĞİ’NDEN ÇAĞRI

Kimliksizler Derneği, 1084 bilgi edinme hakkından yararlanmak isteyen mağdurları bir araya getirerek bu konunun yalnızca bireysel bir sorun değil, bu sorunu yaşan herkesin ortak davası olduğunu vurguluyor. Dernek yetkilileri, “Bir kişinin sesi bazen yeterince duyulmayabilir. Ancak birlik olursak ve sesimizi güçlü bir şekilde çıkarabilirsek, gelecekte çocuklarımızın bu hak mağduriyetini yaşamamasını sağlayabiliriz. Bu sorun sadece şu anki mağdurların değil, herkesin ortak mücadelesi olmalı. Gelin, hep birlikte bu davaya sahip çıkalım!” diyerek dayanışma çağrısında bulundu. Dernek, kamuoyunun dikkatini çekmek ve mağdurların sesini daha etkili bir şekilde duyurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

19 ARALIK'TA TOPLU DİLEKÇE TESLİMİ

19 Aralık Perşembe günü saat 8.00’de Ledra Palace’ta buluşularak dilekçeler toplu şekilde Lefkoşa Kaymakamlığı’na teslim edilecek. Ayriyeten Dernek, sosyal medya hesaplarından dilekçe taslaklarını paylaşarak herkesin bu taslakları kullanmasını istedi.

HEDEF: YASALARIN DEĞİŞMESİ

Bu hareketle hedeflenen, vatandaşlık hakkı verilmeyen çocukların mağduriyetini sona erdirerek yasaların değiştirilmesi için kamuoyunu harekete geçirmek. Kimliksizler Derneği, kuzeyde yaşayan herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırıyor.