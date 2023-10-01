Kimliksizler Derneği Slovakya Büyükelçisi İle görüştü

Kimliksizler Derneği, elçiliklerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde, Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak ile görüşerek “kimliksizlerin” sorunlarını ve mücadelesini anlattı.”

Dernekten yapılan açıklamaya göre, karma evlilik/birliktelik mağdurlarının yaşadığı insan hakları ihlallerinin ve Avrupa Birliği'nin sorumluluğunun aktarıldığı görüşmede, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi'ne yapılan ve kabul gören 675 imzalı dilekçeye de değinildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler'in insan hakları raporlarında, çeşitli devletlerin bu insan hakları ihlalini gündeme getirdiği bilgisi verilerek konunun sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni değil, dahil olduğu uluslararası birlik ve örgütleri de ilgilendirdiği vurgulandı.

Kimliksizler Derneği temsilcileri, Büyükelçi Bezak'a bir dosya sunarak, kimlik mücadelesinin hukuki, sosyal ve siyasi boyutları hakkında detaylı bilgi verdi.

Oldukça verimli geçtiği bildirilen görüşmede, iki toplumun siyasi partileriyle, iyi niyet çerçevesinde, uzun yıllardır düzenli toplantılar düzenleyen Slovakya Elçiliği ile iş birliği olanakları masaya yatırıldı.