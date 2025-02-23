Kimliksizler Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kimliksizler Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) gerçekleştirildi.

Kimliksizler Derneği’nden verilen bilgiye göre, ülkede ve dünyada savaşlarda yitirilen tüm canlar için saygı duruşu ile başlayan Genel Kurul'da açılış konuşmasını Nazen Şansal yaptı.

Şansal konuşmasında, “Kimliksizler”in 3 yıl önce güney Lefkoşa'daki kitlesel eyleminden bu yana durmaksızın girişimler yaptığını ve yeterli olmasa da bazı ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Genel Kurul’da söz alan Can Azer ise, üyelere son gelişmeler, Yüksek Mahkeme'de görüşülen davanın önemi ve Çocuk Hakları Komiseri ile yapılan görüşme hakkında bilgiler verdi.

Konuşmalar ardından tüzük gereği Divan Kurulu oluşturuldu. Salih Erşangil, Eda Hançer Akkor ve Özge Karabulut Doğan'ın yönetiminde gerçekleşen Genel Kurul'da, Mediha Piro Azer tarafından 2023-2024 Faaliyet Raporları okunarak oy birliği ile aklandı.

Genel Kurul’da, tüzüğün değiştirilemeyecek maddesi gereği, aidat ve bağış almayan ve hiçbir şekilde gelir elde etmeyen Kimliksizler Derneği'nin mali raporunun bulunmadığı vurgulandı.

Derneğin yönetim, denetleme ve disiplin kurulları şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Can Azer, Nazen Şansal, Münür Rahvancıoğlu, Mediha Piro Azer, Mustafa Erk ve Tahsin Oygar.

Denetleme Kurulu: Levent Yaman, Pınar Oygar Özer, Güneş Şenol Mevlüt ve Belkıs Reis.

Disiplin Kurulu: Özge Karabulut Doğan, Salih Erşangil, Özle Işıman ve Onur Bütüner.”