Kimliksizler Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı

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19/03/2025

Kimliksizler Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı

Kimliksizler Derneği 2. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni Yönetim Kurulu’nu oluşturdu ve görev bölümü yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Can Azer; Başkan, Nazen Şansal ;Başkan Yardımcısı, Mediha Piro Azer; Yazman, Münür Rahvancıoğlu; Faaliyet Sorumlusu ve Mustafa Erk; Medya Sorumlusu olarak görev aldı.

Yeni Yönetim Kurulu’nun çalışma programında, Rum Yönetimi yetkili makamları ile görüşmelere ve uluslararası platformlara konunun taşınmasına devam edilmesi, dava süreçlerinin takip edilmesi gibi başlıkların yanı sıra 19 Mayıs 2025 tarihinde, mağdurlarla birlikte Lefkoşa Kaymakamlığı’na gidilerek toplu bir başvuru yapılması yer alıyor. 

Dernekten yapılan açıklamada, “Üyelerinin katkıları ile çeşitli eylemler ve etkili resmi görüşmeler yapan Dernek, çocukların vatandaşlık hakkı başta olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gasp ettiği Anayasal kimlik hakkını savunmaya devam edecek.” denildi.

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TAGS: Kimliksizler Derneği
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