Kimse bilmiyor, çocuk hemşiresi açıkladı! 'Çantanızda kırmızı bez bulundurun'

Pediatri hemşiresi Sarah Hunstead, ilk yardım çantaları için beyaz değil, kırmızı havlu bezlerden bulundurulması gerektiğini belirtti.

Sarah Hunstead, kırmızı bez önermesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Siz veya küçük çocuğunuz kan görmekten hoşlanmayabilirsiniz. Çocuklar genellikle kan görüntüsünden korkabilir, kırmızı bez bulundurmak daha rahatlatıcı olacaktır."

İlk yardım çantasında bez bulundurmak kanayan yaralara tampon yapılması, burun kanamalarını temizlemek veya kanlı bölgeyi temizlemeye yarıyor. Ancak açık renkli havlu bezler çoğu kişinin kan görüntüsünden etkilenmesine neden oluyor.

Sarah, kan görmeye dayanamayan çocukları olan ebeveynlerin stresli bir durumda sakinliği korumak için kırmızı renkte bezler kullanılması gerektiğini aktardı.

Pediatri hemşiresi Sarah Hunstead, her ebeveynin ilk yardım çantasında beyaz yerine kırmızı bir bez bulundurması gerektiğini belirtiyor. Kırmızı, kan rengini gizleyerek hassas çocukları rahatlatır.

Kan görme konusunda hassas olan yetişkinlerin korku ve endişesini gidermek için bu tür değişiklikler gerekli olabilir. Burun kanaması veya kesiklerle baş edebilmeyi kolaylaştıracaktır.

Koyu renkli havlularda kan, farklı bir leke gibi görünürken beyaz renklerde çok daha korkutucu olabilir. Sarah, ebeveynler kırmızı bir bez bulamazlarsa kan izlerini gizlemek için siyah veya lacivert gibi koyu renkler tercih edilebileceğini belirtiyor.

Bu tür değişiklikler yapmak için kullanılan baskı bandajları ve yara bantlarını da gözden geçirebilirsiniz. Çocuklar için hazırlanan bir ilk yardım çantası ise hassasiyeti korumak adına çantanızı daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz.