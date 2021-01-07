Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ve eşi Ayşe Göktaş Covid 19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi altına alındı.

Ayşe Göktaş, yurt şartlarının kötü olduğunu, beslenmede sorun yaşadıklarını belirterek, kimsenin kurallara uymadığını ve denetim eksikliği olduğunu vurguladı.

Göktaş, yemeklerin çok kötü olduğunu belirterek, “Sistem birileri para kazansın diye kuruldu. Kimsenin umurunda değiliz” diyerek yaşadıkları kötü koşulları gözler önüne serdi.

Ayşe Göktaş sitemini şu satırlarla dile getirdi:

COVİD KARANTİNA GÜNLERİ...

Pazar gün yapılan pcr testim pozitif çıktığından Özok Öğrenci Yurdu Karantina Merkezindeyim...5 günlük bir tedavi uygulanacak inanın bu virüs çok kötü Allah düşmanıma vermesin derler o kadar yani...Öğrenci yurdunda 4 duvar arasında geçirecek daha çok günüm var...Eşimin dün yapılan pcr testi de maalesef pozitif çıktı...Tek tesellim ayni odada olduğumuz...Sanırım birbirimizden destek alarak bu kötü günleri daha da çabuk atlatacağız...Buradaki yaşam iyi demek isterdim bunu söylemem imkansız gerçekten...Kurallara uymayan odasından dışarıya çıkıp telefon görüşmesi yapanlar mı istersiniz odasından çıkıp mop aramayı temizliği bahane edenler mi istersiniz !!! Kurallara uymayanlara 8500₺ ceza varmış ama kimse bu kurallara uymuyor uymayanlara da ceza gelmiyor...Yemekler derseniz inanılmaz karbonhidrat ağırlıklı çorba pilav bol acılı patates yahnisi içinde bir parça havuç ve suda yüzen et parçası, sabah kahvaltısında kızarmış patates, suyu çekilmiş salatalık pazarda bulup almayacağınız domatesler...Bu hastalıkta iyi beslenmek şart da bu şartlarda imkansız ekstra yemek isterseniz de Özok kantininden belirli saatlerde sipariş verebilirsiniz birileri zengin olsun diye...Ara öğün diye bir şey yok meyve vs...Dışarıda size yemek getirecek biriniz yoksa yandınız demektir buranın rezil yemeklerine mecbur kalacaksınız...Bol sıvı tüketin deyip günde 1.5 litre (sabah, öğlen, akşam) su verip yine sizi kantine yönlendirmeler...Burada olduğum sürede arayan sorayan istemediğimiz kadar meyve, su ihtiyacımız olan herşeyi getiren arkadaşlarıma çok teşekkürler...Kısacası sevgili arkadaşlarım kendinizi çok iyi koruyun maske mesafe hijyen kurallarına uyunuz...Hayat ihmale gelmez aldığınız nefesin kıymetini bilin...Sağlık dolu günlerde yeniden beraber olmak ümidiyle hepiniz seviliyorsunuz...

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07/01/2021 16:24