Kimsesizer: Konuyu başkan Yeşilırmak büyütüyor

Bahadır Ayna-Haber Kıbrıs

Derince köyünde meydana gelen otobüs durağı tartışması ile ilgili Haber Kıbrıs’a konuşan Raif Kimsesizer, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın konuyu büyüttüğünü söyledi.

Otobüs Durağını söken işçiler ile hiçbir problemi olmadığının altını çizen Raif Kimsesizer, “Ben o arkadaşlardan defa defa özür diledim. Olay başkanın halka aktardığı gibi değil” dedi.

Yenierenköy Belediyesi’ne bağlı Derince köyünde yaşayan eski muhtar Raif Kimsesizer, dün bir durağı yıkmakla suçlandı. Haber Kıbrıs’a konuşan Kimsesizer, durağı yıllar önce kendisinin aldığını ve oraya koyduğunu aktardı.

Raif Kimsesizer, dün sabah saat 09.00 sıralarında traktörü ile tarlasına gittiğini ve geri evine döndüğü sırada mahallesinde bulunan otobüs durağının söküldüğünü aktardı.

Kendisinin 16 yıl Derince’de muhtarlık yaptığını hatırlatan Raif Kimsesizer, zamanında muhtarlık olarak köye 2 durak alındığını ancak sökülmek istenen durağın parasını kendi cebinden ödediğini kaydetti.

“Ben arkasında biri olduğunu görmedim”

Durağın söküldüğü anda Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı aradığını belirten Raif Kimsesizer başkanın telefonu açmadığını söyledi.

Durağın yanına gittiği sırada durağın kesildiğini ve yola yatırıldığını aktaran Kimsesizer, traktörü ile durağı eski yerine ittirmek istediğini ancak işçilerin “Dur arkasında birisi var” demesi üzerine durduğunu aktardı.

Durağın arkasında bir işçi olduğunu görmediğinin altını çizen Raif Kimsesizer, “Ben o esnada hemen traktörden indim ve işçi arkadaşlardan özür diledim. Onlarda hemen kendi araçlarına yürüdü. Ben tekrar tekrar durağa vurmadım” dedi.

Olayın ardından eve gittiğini ve yeniden tarlaya gitmek istediği esnada polisin kendisini durduğunu belirten Raif Kimsesizer “Polis bana tutuklusun dedi. Ben itiraz etmedim” dedi.

“Geceyi hastanede geçirdim”

Tutuklanmasının ardından gece rahatsızlandığını aktaran Raif Kimsesizer, önce İskele Hastanesi’ne ardından ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldığını kaydeden Kimsesizer, teminatla serbest bırakıldığını açıkladı.

Olayın yargıda olduğunu belirten Raif Kimsesizer, yargı karşısında boynunun kıldan ince olduğunu söyledi. Kendisinin kesinlikle birine zarar vermek gibi bir niyeti olmadığının altını çizen Kimsesizer, “Emekçi kardeşlerimden özür dilerim” dedi.

“Başkanın çocukluğuna veriyorum”

Yaşanan olayın bu aşamaya gelmesinin sorumlusunun Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak olduğunu kaydeden Raif Kimsesizer, “O durağı ben aldım. Ancak daha sonra Derince köyü belediyeye bağlanınca hakkı onlara geçmiş. Keşke başkan bana böyle bir niyeti olduğunu söyleseydi. Ben durağı taşımak istediği yere başka bir durak yaptırırdım.

Başkanın yaptıklarını çocukluğuna veriyorum. Taktir halkındır. Bu halk beni de tanıyor başkanı da. Yargıya güvenim sonsuzdur” dedi.

07/02/2020 20:48