Kınacı: Sporun dayanacak gücü kalmadı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, ülke sporunun son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Kınacı, sporun artık dayanacak gücünün kalmadığını, siyasilerin ve ülkeyi yönetenlerin bu durumu izlediğini belirtti. Kınacı artık iş yapamaz noktaya geldiklerini belirterek “Spor Fonu”nun farklı harcamalar için kullanılmasını ve spora tek bir kuruş bile verilmemesini eleştirdi.

Kınacı’nın açıklaması şöyle;

“Ülkemizde faaliyet göstermeye çalışan tüm spor federasyonları olarak geldiğimiz nokta ve durumumuzun vahameti ciddi anlamda sportif faaliyetlerimizi sürdürülemez, bizleri de iş yapamaz bir noktaya getirmiştir. Sporun devamlı olarak arka plana itilmesi ve yönetilememe beceriksizliği, bunların akabinde de “Spor Fonu”nun farklı harcamalarda kullanılması sonrasında 2022 yılı için bütçe çalışmaları plansız ve baştan savma yapılmıştır. Gelinen noktada da tüm federasyonlarımız maddi olarak çok ciddi sıkıntılar yaşamakta, faaliyetlerine kaynak bulamamakta ve federasyonun zaruri giderlerinin yanı sıra hizmet alımı yapılan personelleri de ödeyememektedir.

Tüm bu olumsuzlukların üzerine geçmiş alacaklarımızın da zamanında ödenememesi ve ülke ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz sebebiyle maliyetlerimiz artmış ve sıkıntılarımız katlanmıştır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 2022-2023 sezonu faaliyetlerinin planlamasını yaparken mevcut bütçelerin yetersiz olduğu ve bu bütçelerle ülkede sportif hiçbir faaliyet yapılamayacağı aşikârdır. Bizler diğer tüm çalışan federasyonlarımız gibi; en önemli sosyal aktivitesi spor, en büyük misyonu gençliğe spor yaptırmak olan kişiler olarak bu ülke sporunu ayakta tutma ve kitleleri spor içerisinde tutmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Gençlerimizi spor yapmasına ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasına karşı en büyük mücadeleyi verirken yanımızda olması gereken ülkeyi yöneten kesim maalesef karşımızda durmakta ve ülke sporu için kılını bile kıpırdatmamaktadır. Kaçınılmaz sona doğru tüm spor federasyonları olarak hızla ilerlerken ülkeyi idare edenler oturmuş ve bu çöküşü hiç tepki vermeden izlemektedirler.

Tüm dünyada sağlıklı, bilgili, zeka seviyesi yüksek ve disiplinli nesillerin yetişebilmesi için en önemli unsur spordur. Bu bağlamda eğitim ve kültür seviyesi yüksek tüm ülkeler her bakımdan sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için spor bütçelerine yüklü miktarda kaynak ayırır. Ancak bizde bu durum tam tersi olmakla birlikte adı bile “Spor Fonu” olan fondan ne spor federasyonlarına ne de sporun herhangi bir parçasına değil bütçe ayırmak kuruş bile harcanmadı. Bu para spora değil, maliye kanadından başka harcamalar için kullandı. Kısacası sporun parası başka yerlerde kullanıldı. Biri bunu artık çıkıp açıklasın, bizim ve tüm federasyonların sessiz kaldığı yeter. Spor fonundan kalan 7.2 Milyon Euro (Yaklaşık 130 Milyon Türk Lirası) nerededir, hangi harcamalarda kullanıldı, ülke yararına mı kullanıldı yoksa danışmanların, yandaşların maaşları mı ödendi. Biri çıkıp adı “Spor Fonu” olan bu paranın meblağının neden ülke sporuna değil de başka harcamalarda kullanıldığını söylesin.

Ne yazık ki neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ülke sporu belki de tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Gençler birer birer değil spordan kopmak ülkeden kopmaya başladı. Çeşitli branşlarda binlerce altyapılardaki çocuklar maddi yetersizlik veya kulüplerin mevcut bütçeleriyle yapıyı kaldıramaması sebebiyle farklı tercihler yapmak durumunda kalıyor. Tesislerimizin durumu içler acısı ve yeni tesis için herhangi bir planlama yok.

Tüm bu yaşananları gördükçe ve parçaları birleştirdikçe sanki de birileri bize “bu işleri bırakın ve gidin” diyor. Ancak şunu açık yüreklilikle belirteyim ki ben ve yönetim kurulum sizlerin yıldırma politikalarınıza ve sporu bitirme çabanızın aksine daha da motive olacak ve bu işe dört elle sarılacağız. Bu konuda da gereken her türlü kararı alarak spora bu ihaneti yapanların karşısında olacağız. Bu ülke gençliğinin geleceğini, özelde üniversite sporlarını genelde de ülke sporunu kimsenin keyfi ve fütursuz kararlarına bırakmayacağız.

Şunu sakın unutmayın… Gün gelecek, yine o çok önemsemediğiniz sporun paydaşlarına (Federasyon, Kulüp, Sporcu, Antrenör, Hakem) muhtaç olacaksınız.”

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08/07/2022 08:30