Kıpkırmızı Endülüs derbisinde kazanan yok (Betis 1-1 Sevilla)

La Liga'nın 13. haftasında Real Betis, Sevilla'yı konuk etti. Benito Villamarin'de oynanan Endülüs derbisinde kazanan çıkmadı.

1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadelede çıkan kırmızı kartlar geceye damga vurdu.

Sevilla'da Gonzalo Montiel 38. dakikada kırmızı kartla oyundan atılırken 43. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle Betis soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ancak Betis'te Nabil Fekir ilk yarının son anlarında kırmızı kart gördü ve iki takım da devreyi 10 kişi bitirdi.

Betis ikinci yarının başında bu kez Borja Iglesias'ı kaybetti. 49. dakikada çıkan kırmızı kartın ardından Betis 9 kişi kaldı.

10 kişi Sevilla, 9 kişi Betis'e karşı beraberlik için yüklenirken 81. dakikada Nemanja Gudelj'in golüyle skora denge geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

Bu sonucun ardından Betis 24 puanla dördüncü sırada yer alırken Sevilla ise 11 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada bulunuyor.

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07/11/2022 09:56