Kiprianu AKEL Genel Sekreterliğinden Ayrılma Kararını Acele Olarak Nitelendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, yeniden AKEL Genel Sekreterliği görevini talep etmeyeceğine ilişkin niyetini açıklamasının ardından, parti içerisinde karışıklığa neden olan kararını, “acele alınan ancak bunun akabinde yeni olguların analizi temelinde, yeniden gözden geçirilen bir karar” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, geçtiğimiz Çarşamba günü katıldığı bir programda, ilgili bir soru üzerine yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kiprianu, bunun, anlık ve aceleyle alınan bir karar olduğunu düşündüğünü belirterek, bununla birlikte söyledikleriyle ilgili sorumluğu üstlendiğini, bugünkü koşulları değerlendirerek kararını değiştirdiğini, ancak buna kendisinin değil Merkez Komite’nin karar vereceğini de yinelemek istediğini ifade etti.

Gazete, Kiprianu’nun bugün söylediklerinden bağımsız olarak, kararını değiştirmesiyle, ciddi şekilde hasta olmadan ve ölmeden önce “akıl hocası” Dimitris Hristofyas’a verdiği sözü tutmadığının görüldüğünü yazdı.

Gazete bilgilere dayanarak, Kiprianu’nun bu konuyu Hristofyas ile konuştuğunu ve bu noktada, görevini tamamlamasının ardından, parti liderliğinin yenilenmesi yolunu açacağı yönünde söz verdiğini/taahhütte bulunduğunu belirti.

Habere göre Kiprianu ve Hristofyas arasındaki görüşmede, bu göreve en uygun olan kişinin, Hristofyas’ın Rum Yönetimi Başkanı iken yakın çalışma arkadaşı ve partinin bugünkü sözcüsü olan Stefanos Stefanu’nun olduğu konusunda görüş birliği de sağlanmıştı.

Gazete bu konunun parti içerisinde tartışılmaya başlanmasının ve bazı tepkilerin oluşmasının ardından, Kiprianu’nun, partinin, iki kritik seçim arifesinde, 2021 milletvekilliği ve 2023 Başkanlık seçimlerinde yara almaması için parti liderliğinde kalma süresini uzattığını belirtti.

20/12/2019 13:16