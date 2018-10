Kiprianu, Anastasiadis’e Yönelik Eleştirilerini Sürdürdü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “desantralize federasyon” konusunda eleştirilerde bulunmayı sürdürdüğü haber verildi.



AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “desantralize federasyonla” ilgili önerisini Guterres çerçevesi dışına koyduğunu, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise dün bu eleştirilere yanıt verdiğini yazan Politis gazetesi, Prodromu’nun bu eleştirilere; “Anastasiadis’in önerisinin, Kıbrıs Türk toplumunun ortak devlette erkin kullanımına etkin katılımından söz eden Guterres çerçevesinin 6’ıncı maddesi içerisine girdiği” yanıtını verdiğini aktardı.



Gazeteye göre geçtiğimiz cumartesi akşamı gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununda şekillenmekte olan durumu tehlikeli olarak tanımlayan Kiprianu, Anastasiadis’i, “başka taraklarda bezi olduğu” konusunda eleştirdi.



Anastasiadis’in desantralize federasyonla ilgili tartışmayı yok yere çıkardığını yineleyen Kiprianu, Anastasiadis’in bu tartışmanın kendilerini nereye götüreceğini düşünmediğini ve bununla ilgili bir araştırma yapmadığını belirtti.



Kendilerinin BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin geleceğiyle ilgili kararlarını bekledikleri bir zamanda, Anastasiadis’in ise kendilerini maceralara sürükleyebilecek bir tartışma başlattığını ifade eden Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin, Guterres çerçevesindeki altı noktayla ilgili diyalog beklerken, Anastasiadis’in ise çerçeve dışında meseleler ortaya koyduğunu savundu.



Anastasiadis’in desantralize federasyon konusunu Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas döneminde de ortaya koyduğunu ifade eden Kiprianu, o dönem Anastasiadis’e üzerinde hemfikir olunmuş yetkilerden hangilerinin kaldırılmasını istediği sorusunun sorulduğunu, ancak hala daha buna yanıt vermediğini ifade etti.



Anastasiadis’i, “merkezi hükümetin üzerinde hem fikir olunmuş yetkilerinin kaç tanesini ve hangilerini bölgelere vermeye hazır olduğunu söylemeye” çağıran Kiprianu, “Anastasiadis’i müzakerede merkezi devletin yetkilerini büyük ölçüde artırdığı konusunda” da eleştirdi.



Desantralize federasyonun hangi probleme yanıt vermekte olduğu sorusunu da soran Kiprianu, yakın zamana kadar problemin garantiler olduğunu sözlerine ekledi.



PRODROMU’DAN AKEL’E YANIT



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Guterres çerçevesi dışındaki hareketleriyle ilgili eleştirilerine Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’dan ise bir gün sonra yanıt geldiğini yazan gazete, Prodromu’nun “bu iddianın geçerli olmadığını, çünkü çerçevenin parametrelerinden birinin kararlar alınması prosedürleri ve mekanizmalarıyla alakalı olduğunun çok iyi bilindiğini” savundu.



Türkiye’nin iki devlet çözümüne ilişkin isteğinin Kıbrıs Rum toplumunun karşısında bulunduğunu da iddia eden Prodromu, bundan ötürü Anastasiadis’in Türk tezini BM çerçevesindeki müzakere olanaklarının tüketilmesi olarak ele aldığını ve müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcadığını ileri sürdü.



Anastasiadis’in desantralize federasyon konusundaki önerisiyle Guterres çerçevesinin dışına çıktığı konusundaki eleştirilere de değinen Prodromu, buna yanıtında, Anastasiadis’in düşüncesinin kararlar alınması prosedürleri ve mekanizmalarıyla ilgili parametreyle doğrudan alakalı olduğunu, aynı zamanda bunun olası aksaklıklar ve dolayısıyla da sistemin sürdürülebilirliği konularının ele alınmasını amaçladığını öne sürdü.



Prodromu’nun, “Devletin her önemli kararına ilişkin olumlu bir Kıbrıs Türk oyuna ilişkin öngörüyü reddederek, muhalefeti, Kıbrıs Türk liderinin Guterres çerçevesi üzerinde stratejik bir anlaşmaya varılmasına ilişkin önerisi konusunda görüş belirtmeye çağırdığını” da yazan gazete, Prodromu’nun “Sayın Akıncı’nın, bunun ne garantilerin kaldırılmasını, ne de Türk Ordusu’nun çekilmesini içermediğini açıklığa kavuşturduğunu” da ileri sürdü.



VATANDAŞLAR İTTİFAKI



Gazete, başka bir haberinde ise, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın 28 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Ulusal Konsey toplantısında, halkın arzu ettiği çözüm şekline ilişkin bir referandum yapılması önerisinde bulunacağını yazdı.



Habere göre Vatandaşlar İttifakı açıklamasında, tezlerinin, en nihayetinde halka hangi çözümü istediği ve arzu ettiğinin sorulması gerektiği olduğunu belirtti.





Alithia gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise dün yaptığı açıklamada, gevşek federasyon gibi terimlerin Türk tarafına Kıbrıs müzakereleriyle ilgili çerçeveye, iki devlet çözümü veya konfederasyonu dahil etmesine izin verecek olan tehlikeli yollar açtığı iddiasında bulunarak, Kıbrıs sorununda ileride atılacak olan adımlar konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğine işaret etti.



Fileleftheros ise haberinde, EDEK ile Dayanışma Hareketi’nin dün yaptıkları açıklamalarla, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüyle ilgili olarak Anastasiadis’e uyarılarda bulunduklarını yazdı.



Gazeteye göre Ekologlar ise yaptıkları açıklamada, Anastasiadis’in açıklamalarının kısa zaman önce yapılan Ulusal Konsey toplantısında ifade ettiği belirli noktalarla “tam anlamıyla farklı” olduğunu ifade etti.



İlgili haberler Alithia’da “Kiprianu’dan Başkana Yeni Saldırı- Başka Söylüyor, Başka Yapıyor- Samimi Olmadığı Konusunda Başkanı Eleştiriyor- Prodromu’dan Yanıt”, Haravgi’de “Başkan Çelişkilerde ve Tutarsızlıklarda Ömür Tüketiyor- AKEL Genel Sekreteri’nden Anastasiadis’in Kıbrıs Sorunundaki Taktikleriyle İlgili Ciddi Endişe İfade Ediyor”, Fileleftheros’ta ise “Sorumluluklar Yüklüyor- Müzakerelerdeki İcraatlarıyla İlgili Olarak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’dan Anastasiadis’e Saldırı” başlıklarıyla yer buldu.



PROFESÖR JAMES KER-LINDSAY: “EN İYİ ÇÖZÜM GEVŞEK FEDERASYON”



Alithia gazetesine göre, London School of Economics and Political Science’ta misafir profesörlük yapan James Ker-Lindsay ise gazeteye demecinde, Kıbrıs’ta arzulanması gereken en iyi çözümün “gevşek federasyon” olduğunu söyleyerek, gevşek federasyonda hiçbir tarafın diğer tarafın içişlerine müdahale edemeyeceği görüşünü ortaya koydu.



Mevcut durumun çok fazla süremeyeceğini de ifade eden Lindsay, iki toplumu daha yakına gelmeleri konusunda zorlamanın bir uyum reçetesi olmadığını ve bunun gerginliklere yol açmasının daha olası olduğunu ifade etti.