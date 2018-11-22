Kiprianu, Çavuşoğlu öncesi Çipras’la görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmek için, Atina üzerinden İstanbul’a gitmek amacıyla dün adadan ayrıldığı ve bu çerçevede dün uğradığı Atina’da, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştüğü haber verildi.



Haravgi gazetesi “Güvenlikle İlgili Türk Tezleri İlk Elden” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun yarın Çavuşoğlu’yla baş başa görüşeceğini ve Kiprianu’nun Türkiye’nin güvenlik ve garantiler konusundaki niyetlerini ilk elden dinlemek için, Türkiye Dışişleri Bakanıyla doğrudan temas yolunu seçtiğini yazdı.



Gazeteye göre Atina’ya hareket etmesinden önce Larnaka Havalimanında açıklama yapan Kiprianu, Çipras’la Türkiye’ye gidişi öncesinde fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.



Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşme konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Ulusal Konseyi bilgilendirdiğini de ifade eden Kiprianu, ilgili bir soruya ise yanıtında “kendisinin Rum tarafının müzakerecisi olmadığını ve Sayın Çavuşoğlu’yla müzakere etmesinin söz konusu olmadığını” dile getirdi.



Özellikle güvenlik konularıyla ilgili Türk tezlerini bizzat Çavuşoğlu’nun ağzından duymak istediğini ifade eden Kiprianu, kendisinin ise Çavuşoğlu’na, hem güvenlik konuları, hem de diğer konulara ilişkin AKEL’in tezleri ile Ulusal Konsey’in kararlarını ileteceğini söyledi.



Çipras’la dün gerçekleştirdiği görüşme konusunda ise memnuniyet belirten Kiprianu, Çipras’la uzun süren ve oldukça esaslı bir görüşme yaptıklarını, görüşme esnasında Kıbrıs sorunundaki mevcut durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Kiprianu, görüşmede, çözüm çerçevesi konusunda ezelden beri sahip oldukları tezleri, aynı zamanda izlenmesi gereken taktiği yeniden teyit ettiklerini ifade etti.



Partisinin “Türk saldırganlığı” konusundaki endişelerini de ifade eden Kiprianu, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iradesini samimiyetle her gün teyit etmesi gerektiğinde ısrar etmelerinin sebebinin bu olduğuna da işaret etti.



Kiprianu, Türkiye’nin bu konuda etkisiz hale getirilmesinin tek yolunun, Kıbrıs sorununun çözümünün, üzerinde hem fikir olunan temelde ve mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesini istedikleri konusunda ikna etmeleri olduğunu da dile getirdi.



Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in açıklamaları konusunda ise Kiprianu, Anastasiadis’in son yıllarda gösterdiği çelişki ve tutarsızlıklarla başarılan tek şeyin, Türkiye’ye hedeflerini ileriye götürmesi konusunda kolaylık sağlanması olduğunu iddia etti.



Anastasiadis’in “hayal dünyasında yaşayanların uyanmasını umduğunu” belirttiği açıklaması konusunda ise Kiprianu, AKEL’in uykuda olmadığı gibi, halkın da hayal dünyasında olmadığını düşündüğünü belirtti.



Anastasiadis’in 45–50 yıldır politikanın içinde olmasının akabinde, halkın hayalci olmadığını keşfetmesinden ötürü endişeli olduğunu dile getiren Kiprianu, Anastasiadis’in 2004 yılında Annan Planına ne dediğiyle kıyaslandığında, bunun oldukça endişe verici olduğunu ekledi.



Kiprianu’yla ilgili haberler Alithia’da “Güvenlikle İlgili Tezlerini Dinlemek İstiyorum”, Fileleftheros’ta ise “Güvenlik Masada” başlığıyla yer buldu.