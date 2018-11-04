Kiprianu: Çerçeve değişmesine Güvenlik Konseyi karar verir

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Çözüm zemininin değişmesini kolay zannetmenin saflık olduğunu söyledi. Kiprianu, Kıbrıs konusuna değinirken, “BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlar vardır. Çerçeve değiştirilecekse Güvenlik Konseyi’nin bir karar daha alması gerekir” dedi.

Çözüm zemini ile ilgili tartışmalar sürerken AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kiprianu, açıklamasında, çözüm zemininin değiştirilmesi için yeniden karar alınması gereken Güvenlik Konseyi içerisinde en azından bazı ülkelerin buna tepki göstereceği kanaatini dile getirdi.

Güvenlik Konseyi’ne daimi üye ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri ile yaptığı görüşmelere işaret eden Kiprianu, “Çözüm zemininde değişikliğin kabul edilmeyeceği tezine sahiptirler” dedi ve desantralize federasyonun görüşülmesinin garantiler, toprak, mülkiyet ve yürütme erki sorunu gibi geriye kalan konuları da çözmeyeceğine işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “zaman kazanmak için bir çeşit manevra yapmaya çalıştığı” görüşünü dile getiren Kipiranu, “Bir dizi konu Başkan Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümüne dair niyetlerini açık ediyor” dedi.