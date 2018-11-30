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Kiprianu, Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Taweel ile görüştü

Kiprianu, Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Taweel ile görüştü

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30/11/2018

Kiprianu, Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Taweel ile görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Jubran Taweel ile görüştüğü belirtildi. 

Haravgi gazetesi,  Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Jubran Taweel’in, Gazze Şeridi’nde yaşanılanlara değindiğini yazdı.
Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün aynı zamanda Dünya Dayanışma Günü olması nedeniyle Filistin halkına yönelik destek ve dayanışma belirtti. 

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TAGS: kiprianu, haber, kıbrıs, güney
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