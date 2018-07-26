AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “(müzakerelerde) bu sefer sonuna kadar gidilmeli. Çözüm olanağı var, yeter ki siyasi irade olsun” dedi.

Fileleftheros’a göre, Kiprianu Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Atina’da görüştü. Görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ile Yunanistan’da yaşanmakta olan yangın faciası ele alındı.

Çipras’ın, planlaması geçen hafta yapılan görüşmeyi, ülkesinde devam etmekte olan yangın felaketine rağmen ertelemediğine dikkat çeken Kiprianu, “BM Genel Sekreteri’nin (geçici) özel danışmanının Kıbrıs ziyareti ile açılan ve açılacak perspektifler ve şekillenen durum hakkında görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

Gazetecilerin, Kıbrıs’taki iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili sorusuna karşılık Kiprianu, “müzakereler, herhangi bir zeminde değil BM kararları, iki toplum ve Avrupa hukuku kararlarıyla defalarca uzlaşılmış zeminde yeniden başlamalı ve bu sefer sonuna kadar gidilmeli. Çözüm olanağı var, yeter ki siyasi irade olsun” diye konuştu.

Haravgi, Yunanistan’ın güvenlik ve garantiler konusundaki tutumunun ele alındığına dikkat çektiği Kiprianu-Çipras görüşmesinde, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının önemi ile olumlu sonuç elde edilmesi gereğinde görüş birliğine varıldığını yazdı.

Alithia haberi “Dün Çipras-Kiprianu Görüşmesi… Odakta Güvenlik ve Garantiler” başlığıyla aktardı ve Kiprianu’nun dün Atina’ya hareketi öncesinde ziyaret sebebiyle ilgili açıklamasına yer verdi. Açıklamayı şöyle aktardı:

“AKEL, şu anda şekillenen olguların, daha çok da var olan perspektiflerin ve Yunan hükümetinin güvenlik ve garantiler meselesindeki tutumunun Yunan Başbakan ile görüşülmesini uygun gördü.”