Kiprianu Sinn Fein Partisinin Brüksel’deki Etkinliğine Katıldı

Ηaravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu ile İrlanda meselesinin farklı iki durum olmasına karşın, analiz yapmalarının kolaylaşması açısından önemli benzerliklerin bulunduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, Kıbrıs’taki durumun farklı olduğunu, “Ada’nın büyük bir bölümünün Türkiye’nin işgali altında olduğunu” iddia etti.

Kiprianu, 2003 yılında sınır kapılarının açılmasına, 2004 yılında Yeşil Hat tüzüğünün yürürlüğe girmesine, insanlar arasındaki iletişim/temasın ve ticaretin kolaylaşmasına karşın, bölünmüşlük ve AB müktesebatının uygulanmamasının, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine ve Ada’nın yeniden birleşmesine kadar çözümlenemeyeceğini ileri sürdü.

11/10/2019 11:46