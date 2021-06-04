Kiprianu yeniden aday olmayacak

AKEL lideri Andros Kiprianu bugün yaptığı açıklamada, Temmuz ayında yapılacak seçim kongresinde yeniden aday olmayacağını duyurdu.

CyBC'ye konuşan Kyprianou, partinin siyasi ofisine aylar önce başkanlığa aday olmayacağını bildirdiğini ve partiden kabul gördüğünü söyledi

Kiprianu, istifa kararının Akel'in kötü performans gösterdiği Pazar günkü parlamento seçimlerinden önce alındığını vurguladı.

AKEL, muhalefette sekiz yıl geçirdikten sonra, seçmen kazanamadı ve önceki seçimlere göre yüzde 3,3 düşüşle yüzde 22,34 oy alarak mecliste vekil kaybetti.

Milletvekilleri Georgos Loukaides ve Stephanos Stephanou, önümüzdeki ay yapılacak parti kongresinde yapılacak seçimlerin ardından Kyprianou'nun yerini alacak favoriler olarak öne çıktı.

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04/06/2021 10:20