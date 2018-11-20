Kiprianu’nun Çavuşoğlu ile görüşeceği belirtildi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bir etkinlik için Ankara’da bulunacağı 23 Kasım Cuma günü, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

Politis gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın organize edeceği “Kıbrıs Sorunu ve Doğu Akdeniz Jeopolitiği” konulu konferansa katılacağını ve burada Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında konuşacağını yazdı.

Rum Haber Ajansı’nın haberine atıfta bulunan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aynı etkinlikte yer alacağını belirtti.

Habere göre AKEL’den bir kaynak, Kiprianu’nun, konferansın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin beklendiğini teyit etti.

Gazete aynı bilgilere dayanarak Kiprianu’nun Ankara öncesinde Perşembe günü ise Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşeceğini de yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya Ankara ziyaretinde AKEL’in Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis’in de eşlik edeceğini yazdı. Kaynak: BRT