Kipyokei'ye 6 yıl men

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı "triamcinolone acetonide" maddesine rastlanan Kipyokei, 27 Haziran 2022'den itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Ayrıca 28 yaşındaki sporcunun 11 Ekim 2021'den itibaren aldığı dereceler silindi. Kipyokei böylece şampiyon olduğu 2021 Boston Maratonu'ndan diskalifiye edildi.

Bir diğer Kenyalı kadın atlet Purity Rionoripo'ya ise yasaklı "furosemid" maddesini kullandığı gerekçesiyle 21 Kasım 2022'den itibaren 5 yıl men cezası verildi.

Kariyerindeki en önemli başarısını 2017'de Paris Maratonu'nu kazanarak elde eden 29 yaşındaki sporcunun, 30 Mayıs 2022'den itibaren aldığı dereceler de silindi.

Cezalı olan Kenyalı atletlerin sayısı, son aylarda peş peşe gelen doping dosyalarıyla 60'ı geçti.

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21/12/2022 10:01