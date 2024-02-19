Kira Fiyatları Patladı

Vatandaşlar ülkede artışı durdurulamayan ev ve dükkan kirası fiyatlarını nasıl ödeyeceğini düşünürken, son dönemde daha da artan kira bedelleri ile yüzleşmek zorunda kaldı. Ülkede sektör haline dönüşen kiralık ev ve dükkan ücretleri asgari ücret artışından sonra daha da fırladı. Aylık 350-400 sterlinden aşağıya kiralık ev bulmak hayal oldu.

Bazı ev sahipleri 2+1 eve en az aylık 350 sterlin talep ederken aylık ödeme kabul etmeyip, 12 aylık kira bedelini peşin istiyor. Bununla da kalmıyor minimum 2 ay da depozit istiyor.

Ülkede 350 sterlinlik bir konuta ilk defa girecek olan bir vatandaş, bugün 6 aylık kira bedeli, depozito derken en az 100 bin TL ödemek zorunda kalıyor. Aileler uygun fiyata kiralık ev bulmakta zorlanırken buldukları evin kira bedeline ise güç yetiremiyor.

Öğrenciler ise başını sokacak bir evi olsun diye en kötü koşullardaki evi bile tonlarca para vererek tutuyor. Bazı öğrenciler ise kişi başına düşen kira bedelini düşürmek için konforundan ödün veriyor.