Kira ödememek için otobüsü eve çevirdi

ABD 3 yıllık bir uğraş sonrası şehirler arası bir otobüsü mobil bir eve dönüştüren kadını konuşuyor.

Keanu Reeves'in rol aldığı 'speed' isimli filmde kullanılan modellerden birisi olan 1966 GMC otobüsü şehirlerarası otobüs olarak başladığı kariyerine bir ev olarak devam ediyor.

Bu dönüşümün nedeni ise ABD'de yaşayan ve 3 yıl boyunca bu dönüşüm için gece gündüz çalışan Jessie Lipskin yarattığı yeni yaşam alanını 'mobil ev' olarak tanımlıyor.

İşin aslı Lipskin büyük paralar vermek yerine kendi karavanını kendisi inşa ediyor.

Karavan bir banyo bir yatak odası ve ufak bir salona ev sahipliği yapıyor.

Salonunda mutfağı da bulunan 'mobil ev' sayesinde ülkeyi bir ucundan diğerine gezen ABD'li ülke basınında da geniş yer buldu.

Ancak bu tarz pratik çözümler ile yaratıcı çalışmalara imza atan tek kişi Jessie Lipskin değil.

İspanyol tasarımcısı Fernando Abellanas da bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

Abellanas'ı gündeme taşıyan şey ise kendisine ilginç bir çalışma ofisi inşa etmesi.

İspanya'nın Valencia kentinde bir köprü altına kurduğu iş yeri tıpkı diğer ofisler gibi sandalye bir masa ve raflara sahip.

İnsanların ofisine gelmesinden çok sıkıldığı belirten tasarımcı gözlerden uzak bu ofisi bu nedenle inşa ettiğini belirtti.

Mikro konutlar üzerinde çalışan tasarımcının sandalyesi ve masası havada duruyor.