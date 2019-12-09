Kira Yüzünden Ev Arkadaşını Bıçakladı
09/12/2019
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Gazimağusa’da O.M.E (E-29) ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu ev kirası tartışması yüzünden bıçakla sırtından yaraladı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gerçekleşen olayda, O.M.E ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu kira ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ arka sırt kısmından ciddi şekilde yaraladı.
Akanamadu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste kontrol altına alındı. Zanlı O.M.E tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.