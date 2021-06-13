Kıraç, A Milli Takım şarkısı eleştirilerine tepki gösterdi: 'Olmayan ne?'

Kıraç, A Milli Futbol Takım'ı için yazdığı "Haydi" şarkısını eleştirenlere yanıt verdi.

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13/06/2021

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Kıraç, A Milli Takım şarkısı eleştirilerine tepki gösterdi: 'Olmayan ne?'

Şarkıcı Kıraç, A Milli Futbol Takım'ı için yazdığı "Haydi" şarkısını eleştirenlere yanıt verdi.

Şarkıcı Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol takımı için yazdığı "Haydi" şarkısına gelen eleştirilere tepki gösterdi. 

Ünlü şarkıcı, bir sosyal medya kullanıcısının "Olmamış Kıraç, olmamış kardeşim. Bu marşı geri çekmeli, unutmalı, dahası unutturmalısın" tweet'ini alıntılayarak "Olmayan ne? Müziği mi? Asker mi? Mehmet mi? Bayrak mı? Nedir gerçekten olmayan?" dedi.

13/06/2021 10:48
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TAGS: kıraç, a milli takımı, şarkı, eleştiri, haberkıbrıs,
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