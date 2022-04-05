Kiraladığı aracın parasını ödemiyor!

Bir ay önce yurtdışından gelen misafirleri için Beşiktaş’ta bulunan kiralama şirketinden lüks bir araç kiralayan Deniz Akkaya, arabada sorun yaşamıştı.

İlk önce arabanın kornası çalışmıyor diye yeni bir araç talep eden Akkaya, sonrasında otomobilde daha çok hasar olduğunu söyledi. Tüm bu suçlamaları yalanlayan şirket yeni bir iddiada bulundu. İddiaya göre Akkaya, yaklaşık bir buçuk aylığına kiraladığı ve hâlâ kullandığı arabanın son 8 gündür kirasını ödememiş.

13 bin 200 TL borç

Şirket ünlü mankene sözleşmeye uymadığı gerekçesi ile dava açma hazırlığı içine girmiş. Firma indirimli fiyat verdikleri Deniz Akkaya’dan günlük 1650 TL, toplamda 13 bin 200 TL talep ediyor.

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05/04/2022 10:12