Kiraladığı evlerin parasını çalıştığı şirkete vermeyerek çalan şahıs tutuklandı

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10/12/2024

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Kiraladığı evlerin parasını çalıştığı şirkete vermeyerek çalan şahıs tutuklandı

Mayıs-Aralık 2024 tarihleri arası, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A B (E-30)’nin, şirket adına kiraladığı apartman daireleri karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 63 bin 500 ABD doları kira ücretini, şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği belirtildi.

 Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

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TAGS: para, kira, haber, kktc
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