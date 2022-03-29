Kiraladığı playstation 5 cihazını teslim etmedi

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmeden, 20.03.2022 tarihinde J.K.K.(E-29)’nin 5000 TL karşılığında bir ay süreyle kiralamış olduğu playstation 5 cihazı ile bir adet oyun CD’sini sözleşme süresinin bitmesine rağmen konu işletmeye teslim etmeyip, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesine üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs 28.03.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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29/03/2022 14:47