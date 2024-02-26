Kiralar artınca başka şehre taşındı: Okula uçakla gidip geliyor

KKTC'de artan kiralar cep yakmaya devam ederken, benzer sorun birçok ülkede de yaşanıyor. Bu ülkelerden biri de Kanada.



Vancouver'daki evinin kirası 2 bin 500 dolara çıkan üniversite öğrencisi Tim Chen, kirasını ödeyemeyince çareyi ailesinin yanına taşınmakta buldu. Ancak Tim Chen'in ailesinin yaşadığı Calgary, Vancouver'a 430 kilometre uzakta yer alıyor. Chen, uzaklık sorununa ise uçak yolculuğu ile çözüm buldu.



Calgary'den Vancouver'a uçağın yaklaşık 1 saat 40 dakikada sürdüğünü söyleyen Chen, uçuş için yaklaşık 110 dolar ödediğini belirtti.



Chen, "Kira için 2 bin 500 dolar gibi bir ödeme yapmam gerekiyordu, dolayısıyla bunun uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum" dedi.



CTV News'e konuşan Chen, haftada iki kez, gidiş-dönüş uçuş başına yaklaşık 150 dolar ödediğini bunun da ayda yaklaşık 1200 dolar tuttuğunu belirterek, "Bu rakam, şehirdeki tek yatak odalı bir dairenin ortalama kirasının yarısı kadar." ifadelerini kullandı.



Chen, "Ben her gün okula gitmiyorum, haftada sadece iki derse katılım zorunlu. Toplamda 3 saat dersim var ve dersten sonra otobüse binip havalimanına gidiyorum ve oradan da eve gidiyorum" dedi. Chen, sıradan bir gününün böyle geçtiğini söylerken, mayıs ayında mezun olacağını belirterek, "Mezun olduktan sonra uçakla seyahat benim için bitecek" diye konuştu.

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