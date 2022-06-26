Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı

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26/06/2022

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Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı içerisinde bulunan bir kiralık araba şirketine ait ofis içerisinden dün nakit para çalan A.Ö.(E-32) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, şirkete ait ofis içerisinde bulunun kilitsiz ve kapalı çekmecede muhafaza edilen  26 bin 650 TL, 60 ABD doları ve 100 Euro nakit paranın dün çalındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ö.'nün (E-32) tespit edilerek tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

 

 

26/06/2022 12:29
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TAGS: Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı
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