Kiralık Araç İşletmecileri Birliği: ''İzinler yeniden değerlendirilmeli''

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, İzin Kurulu’nun kiralık araç izinleri ile ilgili kararını yeniden değerlendirmesini istedi.

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, yazılı açıklamasında, İzin Kurulu’nun yapılan son toplantısında, “siyasi planlar” ön plana çıkartılarak, sektörlerin ve memleketin ihtiyacına göre izin dağıtılacağı yerine, İzin Kurulu üyelerininin görüşleri dikkate alınmadan, toplantının terk edildiği bir ortamda yapıldığı ve izinlerin dağıtıldığı savunuldu.

Açıklamada, sektörün içerisinde bulunan paydaşlara izin verilmeyip, ihtiyacın üzerinde ve memleketin menfaatlerine aykırı olarak nitelendirilen kararın, sektör olarak tekrardan değerlendirilmesi talep edildi ve “İzin kurulu değerli bir kuruldur ve bu şekilde siyasi amaçlar uğruna alet edilmesi ve hiçe sayılması kurula yapılan büyük itibarsızlıktır. Umarız ki yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülür” denildi.