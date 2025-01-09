Kiralık Araç İşletmeleri Birliği, seyrüsefer harçlarına zammın yeniden değerlendirilmesini istedi

Kıbrıs Türk Kiralık Araç İşletmeleri Birliği (KAİB), hükümete, seyrüsefer artışlarının yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı ve gerekirse yasal haklarını arayacaklarını bildirdi.

KAİB Başkanı Yakup Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, kiralık araç sektörü olarak 6 binin üzerinde araç ile KKTC sınırları içerisinde turizm sektöründe hizmet vermeye ve ekonomiye katkı koymaya çalıştıklarını kaydetti.

Ülkede serbest piyasa bazında çok ciddi ve aşılması gereken sıkıntılar bulunduğuna işaret eden Serdaroğlu, yeni yıl ile birlikte hükümetin kendine göre aldığı ekonomik tedbirlerin de bu sıkıntıları arttırdığını savundu.

Bu bağlamda motorlu araç seyrüseferler harçlarına yapılan zammın sektörü “felakete” sürükleyeceğini düşündüklerini ifade eden Serdaroğlu, bunun Güney Kıbrıs ile rekabet edebilmelerini, ülke turizmini ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini ileri sürdü.

Serdaroğlu, “Sektör olarak yapılan bu uygulamalara tahamülümüz kalmamıştır. Yapılan bu yanlışın tekrar değerlendirilmesini yetkililerden rica etmekteyiz. Bu olumsuzluk karşısında ayakta durabilmek için gerekirse yasal yönden sonuna kadar haklarımızı arayacağımızı kamu oyunun bilgisine sunarız” dedi.