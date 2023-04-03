Kiralık aracın çarptığı yaya yaralandı
03/04/2023
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen kazada bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Tahkikat Şubesi ekipleri, kaza mahallinde detaylı incelemelerde bulundu.
Kazanın meydana geldiği güzergahta aydınlatma lambaları olmasına rağmen yanmadığı, zifiri karanlıkta olduğu görüldü.