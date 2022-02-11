Çatalköy'de 8 Şubat’ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen polis soruşturması kapsamında olayla ilgili ilk tutuklanan Ö.T’nin ardından, adaya birlikte giriş yaptığı tespit edilen Y.G, birlikte mahkemeye çıkarıldı.

Çatalköy’de meydana gelen ‘taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz ateşli silah patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf’, ‘meskun mahalde ateş açma’ suçlamasıyla tutuklanan zanlılar hakkında 6’şar ek gün tutukluluk kararı alındı.

Polisin mahkemede aktardığı bulgular şöyle:

Olay yerinde 59 adet 7.62 mm boş kovan, 9 adet 7.62 mm mermi çekirdeği ve 5 adet de 9 mm çapında kovan bulundu.

TC Emniyeti ile birebir temasa geçildi, emareler Türkiye’ye de gönderildi.

Ankara’ya balistik, data, DNA, toprak ve parmak izi incelemesi yapılması için ekip gidecek.

Olayda birden çok silah ve kiralık araç kullanıldı.

Kiralık araçların bazılarında olayda kullanıldığına inanılan emareler tespit edildi. Kiralık araçların GPS hareketleri inceleniyor.

Kent Güvenlik Yöntemi Sistemleri’ne bağlı görüntüler inceleniyor.

Türkiye'den istihbarat anlamında bilgi bekleniliyor.

İsmi tespit edilen, aranan zanlılar var.

Zanlı Ö.T’nin verdiği gönüllü ifadede bilgiler doğru değil.

Poliste özel ekip oluşturuldu

Polis Genel Müdürlüğü içerisinde siyasi, narkotik, adli, özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir ekip oluşturuldu. Cinayet sonrasında 3’ü Türkiye’de olmak üzere tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Zanlı: Olayla bağlantım yok, can güvenliğimden endişeliyim

Avukatı olmaması nedeniyle mahkemede söz alan zanlı Ö.T, olayla ilgili bağlantısının olmadığını iddia ederek, can güvenliğinden endişeli olduğunu savundu.

Bu habere tepkiniz:



11/02/2022 12:41