'Kiralık katil tuttu' iddiasında Türk doktora 25 milyon dolarlık dava

Türk doktor Serhat Gümrükçü, kiralık katil tuttuğu iddiasıyla ABD'de tutuklu yargılanıyor.

Son olarak öldürülen Gregory Davis'in eşi Melissa Davis; Serhat Gümrükçü'ye 25 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı.

Davis ailes, Gümrükçü'ye ait olan Los Angeles merkezli 'Enochian BioSciences' şirketindeki hisselere el konulmasını istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2013 yılından bu yana kanser ve enfeksiyon hastalıkları üzerine araştırmalar yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, corona virüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemiyle de tıp dünyasında adından bahsettirmişti.

Ancak Gümrükçü, tıp alanındaki ismini gölgede bırakacak bir olaylarla gündemde yerini almaya devam ediyor.



''KİRALIK KATİL TUTTULAR'' İDDİASI



Los Angeles merkezli 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan 39 yaşındaki Gümrükçü, aynı şirkette teknoloji direktörü olarak görev alan 35 yaşındaki Berk Eratay ile Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada yargılanıyor.



Mahkemede yer alan iddia ise Gümrükçü ve Eratay'ın cinayet için kiralık katil tuttukları yönünde.

KİRALIK KATİLE BITCOIN İLE ÖDEME

Davis’in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, kiralık katilin bulunmasına Berk Eratay'ın aracılık ettiği belirtildi.

Eratay'ın kiralık katile, 110 bin dolar nakit ve bir miktar Bitcoin ile ödeme yaptığı da yer aldı.

Ayrıca, Gümrükçü yardımları karşılığında Eratay’a şirketinden hisse verdiği de hazırlanan iddianamede yer aldı.

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25/06/2022 14:06