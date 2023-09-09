Kiralık transfer bitti, geri sayım başladı

ads ads ads ads
09/09/2023

ads
Kiralık transfer bitti, geri sayım başladı

Futbolda bonservisli transfer döneminden sonra dün kiralık transfer dönemi de sona erdi.

Yerli transfer periyodunun sona ermesinden sonra bazı kulüpler 20 Eylül'de sona erecek olan yabancı transferinde arayışlarını sürdürüyor.

Sezonun ilk resmi maçı 60.Yıl BRT Süper Kupası adıyla 15 Eylül Cuma akşamı oynanacak.

Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Süper Kupa Finali'nde AKSA Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Northernland Kıbrıs Kupası şampiyonu Türk Ocağı karşı karşıya gelecek.

AKSA Süper Lig heyecanı ise 21 Eylül Perşembe akşamı Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak MTG- Çetinkaya maçıyla start alacak.

09/09/2023 16:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.