Kiralık transfer bitti, geri sayım başladı
09/09/2023
Futbolda bonservisli transfer döneminden sonra dün kiralık transfer dönemi de sona erdi.
Yerli transfer periyodunun sona ermesinden sonra bazı kulüpler 20 Eylül'de sona erecek olan yabancı transferinde arayışlarını sürdürüyor.
Sezonun ilk resmi maçı 60.Yıl BRT Süper Kupası adıyla 15 Eylül Cuma akşamı oynanacak.
Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Süper Kupa Finali'nde AKSA Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Northernland Kıbrıs Kupası şampiyonu Türk Ocağı karşı karşıya gelecek.
AKSA Süper Lig heyecanı ise 21 Eylül Perşembe akşamı Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak MTG- Çetinkaya maçıyla start alacak.