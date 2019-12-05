Kıran: Anlaşmayı önemsiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bağlamında attığı kararlı adımlarla farklı bir boyut kazandığını söyledi.

Anlaşmanın Türkiye’ye teknik, siyasi, ekonomik anlamda katkılarının olacağını belirten Kıran, “anlaşmanın kısa sürede Meclisimize sevk edilerek, kabul edilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda tüm siyasi partilerin bu anlaşmayı desteklemesi de önemli bir husustur.” Dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes de “Bu anlaşma çok önemli bir anlaşma ve bir an önce onaylanması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Erciyes, Biz ‘Doğu Akdeniz’de sınırlandırma konularını tüm ülkelerle görüşmeye hazırız, Rum Yönetimi hariç’ diyoruz çünkü Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs Türklerinin de masada olmadığı bir formatta biz Rumlarla hiçbir şekilde masaya oturmayız. Libya ile yaptığımız bu anlaşma Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırmaya yönelik Rum-Yunan ikilisinin attığı adımlara da bir cevap niteliği taşıyor. Bu anlaşma, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı uzunluğuna sahip olan Türkiye olmadan bölgede hiçbir adımın atılamayacağının da bir göstergesidir.” Dedi.

05/12/2019 00:24