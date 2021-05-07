Kıranoğlu, DP Lefkoşa İlçesi Başkan yardımcısı oldu
07/05/2021
Doğukan Kıranoğlu DP Lefkoşa İlçeşi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Kırnaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Demokrat Parti ailesine yakışacak şekilde görevimi sürdüreceğime inancım tamdır" dedi.
Kıranoğlu:
"Bugün itibari ile Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktayım.Genel Başkanım Sn.Fikri Ataoğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Sn.Tözün Tunalı’ya ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sn.Kemal Bubaya teşekkürlerimi iletmek isterim. Demokrat Parti ailesine yakışacak şekilde görevimi sürdüreceğime inancım tamdır."