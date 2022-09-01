Kirayı ödemedi diye İranlı siyasi sığınmacıyı darp ettiler

Limasol'da 76 yaşındaki karı-kocanın, kiracıları olan İran uyruklu siyasi sığınmacıyı kirayı ödemediği gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettikleri bildirildi.

ads ads ads ads
01/09/2022
tak

ads
ads
Kirayı ödemedi diye İranlı siyasi sığınmacıyı darp ettiler

Limasol'da 76 yaşındaki karı-kocanın, kiracıları olan İran uyruklu siyasi sığınmacıyı kirayı ödemediği gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettikleri bildirildi.

Politis gazetesi, Limasol’da dün akşam meydana gelen olayda, 76 yaşındaki karı-kocanın, kiracının kapısına giderek kirayı istediklerini; İranlı kadının 2-3 aydır maddi sıkıntı içerisinde olduğunu ve kirayı ödeyemeyeceğini söylediğini, bunun üzerine karı-kocanın İranlı kadını darp ettiğini yazdı.

Olayın video kaydının da bulunduğunu ve sosyal medyada yayınlandığını kaydeden gazete, darp edilen kadının Limasol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve yaşlı karı-koca aleyhinde tutukluluk emri verildiğini belirtti.

Haberde, yaşlı karı-koca aleyhinde geçmişte de polise şikayette bulunulduğu ifade edildi.

01/09/2022 12:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: darp, rum, kira,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.