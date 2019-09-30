Kireç Temizliği Nasıl Yapılır? Vücuttaki Kireci Eritip Dışarı Atmanın Yolu

Vücutta birikmiş kireç bir çok hastalığa neden olabilmektedir ve bu durumlarda Kireç Temizliği yapılmalıdır. Diş taşları, tırnaklarda beyaz leke ve kırıklar, vücutta esneklik kaybı ve eklem-kas ağrıları kireçlenme göstergesidir.

Kireçlenme Belirtileri

Kireçlenme bel ve boyun bölgesinde meydana gelen ağrı, kol ve bacakta yaşanan uyuşma, ağrı, kuvvet kaybı, karıncalanma, hissizlik gibi şikayetlere yol açar. Yürüme zorluğu ya da cisimleri kavramada zorluk yaşanabilir. Şiddetli etkilenme durumunda idrar yapmada zorluk da olabilir.

Bu bulgulara herkeste rastlamak mümkündür ancak en fazla, sütü sindiremeyen 0 ve A kan grubu olanlarda görülmektedir.

Vücuttaki kireci eritmek ve dışarı atmak için önce mide ve bağırsak tedavisi ve karaciğer temizliği yapılmalıdır.

Mide ve Bağırsak Tedavi Programı: Mide ve Bağırsak Hastalıkları için 2-4 Haftalık Kür ile Tedavi ve Öneriler

Kireç Temizliği Nasıl Yapılır?

Mide ve Bağırsak Tedavisi ve Karaciğer Temizliğinden sonraki 2 hafta boyunca:

Kireç Temizliği ilk 10 gün

İkindiye kadar

1. gün üç limon, 2. gün beş limon, 3. gün yedi limon, 4. gün dokuz limon, sonra 10 gün boyunca günde on limon suyu, suyla karıştırılarak ikindiye kadar içilir.

Yani, 1 -2 limon suyu 150-200 gr. su ile karıştırılır ve her 2 saatte bir, toplam 5-10 bardak içilir. Limon suyu içemeyenler biraz su ekleyerek 4-5 bardak greyfurt suyu da içebilir.

İkindiden sonra

İkindiden sonra incir, üzüm, elma, erik, vişne, kiraz yenebilir veya gilaburu suyu içilebilir.

Akşama yakın tek çeşit yemek, yanında soğan, sarımsak, yeşillik ve zeytinyağıyla yapılmış salata yenebilir.

Kireç Temizliği sonraki 3 gün

Sonra 3 gün boyunca sabahleyin 1 çorba kaşığı magnezyum sülfat (İngiliz tuzu – Epson Salt) 1 bardak suda eritilerek içilir.

Daha sonra 100 gr. limon suyu + 200 gr. portakal suyu + 400 gr. greyfurt suyu + 1400 gr. su karıştırılır ve her saat başı birer bardak içilir. Bu miktar ihtiyaca göre artırabilir.

Hekimin önerisiyle, açlık tedavileriyle birlikte yapılan kireç temizlemesinde yalnızca bu son 3 gün uygulanır. Üç gün süresince eriyen kireçler ve toksik maddeler ishalle dışarı atılır.

4. gün önce meyve, sonra salata, akşam yemek yiyerek normal beslenmeye dönülür ve Kireç Temizliği programı sonlandırılır.

Bu günlerde böbrek, mesane ve safra kesesinde toplanan kum ve taşlar da dökülebilir. Bunu görmek için günlük idrarı bir cam kavanozda toplamak, 2 gün bekletmek ve kontrol etmek gerekir.

Kireç Temizliği sonrası Karaciğer temizlemesini tekrarlamak isteyenler üçüncü gün akşam saat 19.00’dan itibaren karaciğer temizlemesi yapabilir.

Organ Temizliğine İhtiyacınız Var mı?

Dikkat: Kalp, karaciğer veya beyin ameliyatı ya da organ nakli gibi ameliyat geçirenler, diyalize bağlı böbrek hastaları, iki yıldan fazla insülin kullanan diyabet hastaları, uzun tıbbi tedavi sürecinden çıkanlar ve 60 yaşın üzerinde olanlar bu temizleme işlemlerini hekim tavsiyesi olmadan ve kontrolsüz yapmamalıdır!

Hangi Durumlarda Organ Temizliğine İhtiyaç Vardır?

Her yediğiniz yemekten sonra büyük abdeste çıkıyor musunuz ve yemek sonrası kendinizi rahat hissediyor musunuz?

4-5 saatlik uykudan sonra kendinizi dinç hissediyor musunuz? Uyandığınızda ağzınızdaki tat güzel mi?

Vücudunuzun kokusu güzel mi?

Vücudunuz esnek mi, ayak baş parmağınız ile alnınıza dokunabiliyor musunuz?

Dizleriniz üzerinde veya bağdaş kurarak istediğiniz kadar oturabiliyor musunuz?

Tek bacak üzerinde 30-40 saniye kadar durabiliyor musunuz? Rüyalarınızda koku, tat, renk algılayabiliyor musunuz?

Tüm sorulara verdiğiniz cevap “Evet” ise, sağlığınızın yerinde olduğu söylenebilir ve temizlenmeye muhtaç olmayabilirsiniz.

Aksi durumda olanların organları temizlenmeye ve tedaviye muhtaçtır.

Tüm hastalıkların sebebi aynı olduğuna göre, tedavisi de hemen hemen aynıdır.

Kaynak Kitap: Dr. Aidin Salih – Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak:Kireç Temizliği Nasıl Yapılır? Vücuttaki Kireci Eritip Dışarı Atmanın Yolu

30/09/2019 09:06