Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti

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07/09/2024

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, idari ve bölgesel reform gerekçesiyle yerel meclisleri feshetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, kararname yayınladı.

Kararnamede, "Ülkede yapılan idari ve bölgesel reformlar gerekçesiyle ilgili büyükşehir ve köylerdeki yerleşim birimlerin sınırlarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak il ve ilçelerdeki meclisler feshedildi." denildi.

Caparov, seçimlerin de 17 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı.

07/09/2024 10:08
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TAGS: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti
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