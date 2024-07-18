Kırgızistan Meclis Futbol Takımıyla anlamlı maç

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı etkinlikleri çerçevesinde Kırgızistan Milletvekillerinden oluşan Meclis futbol takımı ile yaptıkları anlamlı maçın detaylarını paylaştı.

Hasipoğlu, 16 yıl aradan sonra Kırgız Meclis futbol takımının misafirleri olarak aralarında bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hasipoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı etkinliklerimiz kapsamında Kırgızistan Milletvekillerinden oluşan Meclis futbol takımı ile yaptığımız karşılaşma anlamlıydı . 16 yıl aradan sonra dost Kırgız Meclis futbol takımı misafirimiz olarak aramızdaydı . Takım kaptanı Meclis Başkan yardımcısı Sayın Nurlan Bey ve Kırgızıstan - KKTC Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Sayın Destan Cumabekov ile rövanş için anlaştık.”