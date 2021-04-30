Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma!

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığında son yılların en büyük çatışması yaşandı. En az 13 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı, 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çatışmalar Çarşamba günü, sınırdaki bir su kaynağına gözetim kamerası yerleştirilmesinden sonra başlamıştı.

Taraflar ateşkes ve askerlerin geri çekilmesi üzerine uzlaşsa da çatışmalar devam etti.

Kırgızistan hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken Tacik tarafına dair veriler belirsizliğini koruyor.

Batken Valiliği, iki tarafın da gözetim kamerasını kaldırma konusunda uzlaştığını fakat Tacikistan'ın sonradan buna karşı çıktığını açıkladı.

Perşembe günü başlayan çatışmaların ardından yerel saatle Perşembe 20:00'de bir ateşkes ilan edildi ve askerlerin üslerine döneceği duyuruldu.

AFP ajansına konuşan Batken polis teşkilatından bir kişi, çatışmaların daha düşük yoğunlukta da olsa gece devam ettiğini söyledi.

Batken polisi, çatışmaların hem silahlı birlikler hem de siviller arasında yaşandığını belirtti.

İki ülke arasındaki sınır net bir şekilde işaretlenmiş değil ve bu durum 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana sınırda çatışmalara yol açıyor.

Tacikistan yönetimi Cuma günü ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

(BBC-TÜRKÇE)

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30/04/2021 15:17