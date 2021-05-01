Kırgızistan'da 2 günlük yas ilan edildi

Kırgızistan-Tacikistan sınırında 29 Nisan'da yaşanan çatışmada ölenlerin anısına, Kırgızistan'da iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, çatışmada ölenlerin anısına 1-2 Mayıs tarihlerinin ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle önceki gün meydana gelen silahlı çatışmada Kırgız tarafında ölü sayısı 31, yaralı sayısı 134 olarak açıklanmıştı.

Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan tarafında 21 ev, 10 benzin istasyonu, bir okul, 2 kafe, 8 bakkal, bir sınır karakolu, bir yangın kurtarma karakolunda yangın çıktığını duyurmuştu.

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01/05/2021 14:41