Kırgızistan'dan finans kurumlarına "dolar çıkarma" yasağı

Kırgızistan Merkez Bankası, ülkenin ekonomik güvenliğini sağlamak ve iç piyasadaki durumu dengelemek için ülkeden nakit ABD doları çıkarılmasını geçici olarak yasakladı.

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12/03/2022

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Kırgızistan'dan finans kurumlarına "dolar çıkarma" yasağı

Kırgızistan Merkez Bankası, bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit ABD doları çıkarılmasını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğini sağlamak ve iç döviz piyasasındaki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeden nakit Amerikan doları çıkarılmasının yasaklandığı belirtildi.

Geçici yasağın 11 Mart 2022'de saat 17.30 itibarıyla geçerli olduğu ve başta bankalar olmak üzere, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerini kapsadığı ifade edildi.

12/03/2022 15:25
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TAGS: Kırgızistan, finans, haber, kktc
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