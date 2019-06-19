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Kırgızistanlı 3 Sanatçının Sergisi Cuma günü YDÜ’de

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19/06/2019

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Kırgızistanlı 3 Sanatçının Sergisi Cuma günü YDÜ’de

Kırgızistanlı Sanatçılar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’un 50 eserinden oluşan üç ayrı resim sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üç ayrı kişisel serginin yapılacağı açılış, Cuma günü saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Eserleri birçok müze, özel koleksiyonlarda ve uluslararası sergilerde yer alan ressamlar, doğa, kültürel yaşam ve tarihi dokuları eserlerinde izleyiciye sunacak.

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TAGS: Kırgızistanlı 3 Sanatçının Sergisi Cuma günü YDÜ’de, haber, kıbrıs,
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