Kırım köprüsü yine hedef oldu

Rusya-Ukrayna savaşında Kiev yönetiminin öncelikli hedef ilan ettiği Kerç Boğazı’ndaki Kırım köprüsü dün öğle saatlerinde füze saldırısına uğradı.(Nerdun Hacıoğlu-Hürriyet)

Köprü bölgesinden yoğun dumanlar yükselirken, Rus tarafı bunun kamufle amaçlı hedef şaşırtmak için yapıldığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Kırım köprüsüne füze saldırısı dün 13.00 sularında gerçekleştirildi. Ukrayna tarafından karadan karaya atılmak üzere uyarlanmış iki adet S-200 füzesinin köprüyü hedef aldığı belirtildi. Köprüye atılan füzelerin hedefe ulaşmadan hava savunma bataryaları tarafından etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Sosyal medyada köprünün yoğun duman altında kaldığı görüntüler paylaşıldı.Bunun üzerine Kırım’daki Rus yönetiminin başı Sergey Aksyonov, “Köprü isabet almadı ve trafiğe açılacak.Dumanlar düşman füzelerinin hedefi tespit edememesi için yapay yaratılan duman” diye açıklama yaptı.