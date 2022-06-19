Kırış müsabakaları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Ferdi kırış Müsabakaları önceki akşam (Cuma) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Çok sayıda sporcunun mücadele ettiği müsabakaları Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu babkanlığında federasyon hakemleri yönettiler

Avrasya Taekwondo Merkezi’ndeki Aşırı Sıcağa rağmen katılımın yoğun oldu yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyalarını federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Marina Stepco 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Şebnem Eryiğit 3.Aslı İpek Kara

3.Kategori: 1.Nisa Gukaeva 2.Spellane Gankama 3.Süheyla Bölükbaşı

4.Kategori: 1.Deniz Sevinç 2.Sahra İnci 3.Naz Ağam

5.Kategori: 1.Enise Püsküllü 2.Sera Acar 3.Defne Karam

6.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Rojbin Özer 3.Nedime Su Darendeli

7.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Almina Süsli 3.Nur Deniz Duran

8.Kategori: 1.Defne Okçu 2.Berinay Babacan 3.Cemaliye Yamak

9.Kategori: 1.Elisa Gökkaya 2.Hazal İnci 3.Ayça Aygün

10.Kategori: 1.Hayriye Yetek

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Oğulcan Doğan 3.Şakir Yağızsoy

2.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Özkay Ramiz 3.Yusuf Seyhan Şen

3.Kategori: 1.Reza Pormohammad 2.Nurcan Nurlanulu 3.Alex Tüysüz

4.Kategori: 1.Abdullah Beşteş 2.Ege Salih Babacan 3.Ata Mehmet Aslan

5.Kategori: 1.Bora Kürşat 2.İzzet Tok 3.Mehmet Çulama

6.Kategori: 1.Kaya Çelik 2.Demir Çelik 3.Münür Püsküllü

7.Kategori: 1.Aslan Sevinç 2.Poyraz İzzet Özersoy 3.Daniel Hüroğlu

8.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Sam Norozi

9.Kategori: 1.Emre Acar 2.Maxim Sopyluk

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19/06/2022 17:01